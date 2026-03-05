5 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:06

TMW riporta: “Di Gregorio piace a molte squadre in A, anche la Fiorentina potrebbe essere interessata a lui”

Calciomercato

Redazione

5 Marzo · 13:41

Aggiornamento: 5 Marzo 2026 · 13:41

#Fiorentina De Gea Di Gregorio

di

L'estremo difensore bianconero ha perso il posto e potrebbe essere ceduto in estate con diverse richieste per lui

Michele Di Gregorio potrebbe lasciare la Juventus dopo un paio di anni in cui ha commesso troppi errori e ha perso il posto da titolare a vantaggio di Perin. L’ex portiere del Monza era arrivato a Torino per sostituire Szczesny, ma non è mai sembrato all’altezza del ruolo e ora potrebbe partire per circa 12 milioni dopo essere costato 18 quasi 2 anni fa con un ingaggio di 2 milioni di euro circa che pesa sulle casse bianconere. Di Gregorio piace a diverse squadre tra cui il Como per sostituire un’eventuale partenza di Butez, il Bologna che cerca un portiere per il dopo Skorupski, l’Atalanta in caso di cessione di Carnesecchi e la Fiorentina che ha dubbi su De Gea per il futuro. Lo scrive Tuttomercatoweb

