Il Corriere dello Sport rivela: "Di Gregorio è un nome che può tornare utile alla Fiorentina"

De Gea compirà 36 anni il prossimo 7 novembre, nove mesi fa ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028 con tanto di stipendio raddoppiato (2,4 milioni netti a stagione); è logico che...

De Gea compirà 36 anni il prossimo 7 novembre, nove mesi fa ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028 con tanto di stipendio raddoppiato (2,4 milioni netti a stagione); è logico che la carta d'identità dello spagnolo imponga riflessioni all'interno del club. Paratici e i suoi stanno valutando altri profili per la porta e un nome che potrebbe tornar utile potrebbe essere quello di Michele Di Gregorio, in uscita dalla Juventus. Possibile che a fine stagione le strade di De Gea e della Fiorentina si separino, ma prima di allora c'è un patto da onorare, ovvero una salvezza da raggiungere. Lo riporta il Corriere dello Sport.