Schira: “La Juventus è soddisfatta di Di Gregorio, non ci sono contatti in corso per portare De Gea”

Il noto giornalista Nicolò Schira tramite il proprio profilo X ha parlato di un possibile interessamento della Juventus per il portiere della Fiorentina David De Gea. Queste le sue parole a riguardo:

Nonostante le voci, non ci sono colloqui tra Juventus e Fiorentina per Michele Di Gregorio . Fonti smentiscono la notizia di un possibile sostituzione con David De Gea .In casa Juve sono molto soddisfatti di Di Gregorio, che rimarrà.

Despite the rumors, there aren’t talks between #Juventus and #Fiorentina for Michele #DiGregorio. Sources denies the news about the possible swap with David #DeGea. #Juve are very satisfied with Di Gregorio, who will stay. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 17, 2025