Notizie Sommer Fiorentina

De Gea Vs Sommer duello tra numeri 1: il portiere dell’Inter in A tentenna un po’
30 novembre 2024 10:26
In vista di Fiorentina-Monza: Di Gregorio il miglior portiere in Serie A per media voto, Terracciano secondo
07 maggio 2024 18:52
Terracciano secondo portiere in Serie A per gol evitati (5.9), il primo è Di Gregorio, Sommer terzo
04 aprile 2024 18:31
A Open Var il rigore di Fiorentina-Inter: "Non conta se Sommer prende la palla, dà pugno a Nzola"
06 febbraio 2024 11:01
Inzaghi prende in giro Allegri e la Juventus: "Sommer è stato bello riposato contro di loro"
05 febbraio 2024 11:17
Scugnizzo viola: “La società non ha più alibi. Il frigo è pieno si, ma di chiacchiere. Parisi, che involuzione”
29 gennaio 2024 13:11
Corriere dello Sport, Bayern Monaco pensa a Grabara se parte Sommer. Fiorentina non ha fretta
31 luglio 2023 18:48
Retroscena Sommer, Fiorentina disposta a pagare la clausola nel caso saltasse accordo con l'Inter
30 luglio 2023 23:23
Casa Mercato viola, Chiesa rinnova. Stretta finale per De Paul. Pjaca...
21 giugno 2018 23:40
CdS: per la porta tentativo per Sommer. Niente asta per Meret. Le alternative...
21 giugno 2018 10:16
Sommer: "A Firenze possiamo fare 2 gol e ribaltare tutto"
17 febbraio 2017 10:59
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