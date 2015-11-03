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Notizie Sommer Fiorentina

De Gea Vs Sommer duello tra numeri 1: il portiere dell’Inter in A tentenna un po’ 

30 novembre 2024 10:26

In vista di Fiorentina-Monza: Di Gregorio il miglior portiere in Serie A per media voto, Terracciano secondo

07 maggio 2024 18:52

Terracciano secondo portiere in Serie A per gol evitati (5.9), il primo è Di Gregorio, Sommer terzo

04 aprile 2024 18:31

A Open Var il rigore di Fiorentina-Inter: "Non conta se Sommer prende la palla, dà pugno a Nzola"

06 febbraio 2024 11:01

Inzaghi prende in giro Allegri e la Juventus: "Sommer è stato bello riposato contro di loro"

05 febbraio 2024 11:17

Scugnizzo viola: “La società non ha più alibi. Il frigo è pieno si, ma di chiacchiere. Parisi, che involuzione”

29 gennaio 2024 13:11

Corriere dello Sport, Bayern Monaco pensa a Grabara se parte Sommer. Fiorentina non ha fretta

31 luglio 2023 18:48

Retroscena Sommer, Fiorentina disposta a pagare la clausola nel caso saltasse accordo con l'Inter

30 luglio 2023 23:23

Casa Mercato viola, Chiesa rinnova. Stretta finale per De Paul. Pjaca...

21 giugno 2018 23:40

CdS: per la porta tentativo per Sommer. Niente asta per Meret. Le alternative...

21 giugno 2018 10:16

Sommer: "A Firenze possiamo fare 2 gol e ribaltare tutto"

17 febbraio 2017 10:59

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