De Gea Vs Sommer duello tra numeri 1: il portiere dell’Inter in A tentenna un po’ 

Ridurla a una sfida fra singoli è riduttivo...

Ridurla a una sfida fra singoli è riduttivo. La Fiorentina è una bellissima orchestra mentre l'Inter, sulla carta, è una corazzata da Champions. L'eccezione che conferma la regola si chiama David De Gea. Il portiere spagnolo si è preso la Fiorentina dopo un iniziale sfida con Terracciano. Beniamino della città, ha spodestato il David di Michelangelo nelle gerarchie dei David più amati di Firenze. Stellari alcune sue partite, virali i suoi interventi. Per fermare Lautaro e Thuram la Fiorentina si aggrappa a lui.

Dall'altra parte del campo Yann Sommer. Nessuna novità, un altro dei portieri più forti del campionato. Se il più forte o meno lo potrà dire (anche) la sfida del Franchi. Fin qui ha tentennato un po' di più in campionato rispetto alla scorsa stagione. In A subisce la media di un gol a partita, in Champions no: cinque clean sheet su cinque partite. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/kean-si-riprende-la-maglia-da-titolare-e-contro-linter-va-a-caccia-della-doppia-cifra-il-suo-record-e-di-13-gol/278899/