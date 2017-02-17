Sommer: "A Firenze possiamo fare 2 gol e ribaltare tutto"
Il portiere del Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer, ha paralto della partita persa ieri contro la Fiorentina al sito del club tedesco:"Abbiamo giocato un ottimo primo tempo ed abbiamo avuto tante o...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2017 10:59
Il portiere del Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer, ha paralto della partita persa ieri contro la Fiorentina al sito del club tedesco:"Abbiamo giocato un ottimo primo tempo ed abbiamo avuto tante occasioni senza tuttavia trovare la rete del vantaggio. La Fiorentina ha avuto una sola occasione ed è bastata per vincere. È molto frustrante, ma siamo convinti di poter segnare due reti a Firenze e ribaltare il risultato. Non sarà facile in trasferta, ma siamo convinti di potercela fare".