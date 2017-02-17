Sommer: "A Firenze possiamo fare 2 gol e ribaltare tutto"

Il portiere del Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer, ha paralto della partita persa ieri contro la Fiorentina al sito del club tedesco:"Abbiamo giocato un ottimo primo tempo ed abbiamo avuto tante o...

Il portiere del Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer, ha paralto della partita persa ieri contro la Fiorentina al sito del club tedesco:"Abbiamo giocato un ottimo primo tempo ed abbiamo avuto tante occasioni senza tuttavia trovare la rete del vantaggio. La Fiorentina ha avuto una sola occasione ed è bastata per vincere. È molto frustrante, ma siamo convinti di poter segnare due reti a Firenze e ribaltare il risultato. Non sarà facile in trasferta, ma siamo convinti di potercela fare".