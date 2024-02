Inzaghi prende in giro Allegri e la Juventus: “Sommer è stato bello riposato contro di loro”

Simone Inzaghi non può che essere soddisfatto del rendimento della sua Inter, fino a questo punto della stagione: a maggior ragione dopo il Derby d’Italia contro la Juventus.

Un successo fondamentale che permette ai nerazzurri di compiere uno scatto in vetta, quasi proiettato allo Scudetto.

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Juventus, Inzaghi ha commentato la prova dei suoi giocatori.Inzaghi si è focalizzato in primis sulla prestazione, definendo il successo “strameritato”.

“L’Inter si è presa una vittoria, importante e strameritata, voluta con la forza e con il gruppo, per come l’abbiamo preparata, giocata. Siamo molto contenti, ma è una tappa perché l’Inter e il Milan non molleranno di un centimetro. Si tratta solo di una tappa di una percorso molto lungo”.

Nel secondo tempo, Inzaghi ha inserito in campo Klaassen.

“Klaassen è un giocatore che meriterebbe più spazio: stiamo parlando di un centrocampista che ha fatto tanti goal. Ieri nella rifinitura Frattesi ha sentito un problemino e avevo Klaassen e Asllani, che però è da tanto che non fa la mezz’ala”.

Poi punge, sempre nel suo stile corretto, la Juventus commentando la prestazione di Sommer.

“La partita l’ha tenuta aperta Szczesny: ha fatto le parate su Arnautovic e Barella incredibili. Penso che Sommer sia stato sempre attento ed è stato bello riposato stasera, ma sappiamo che bisognava tenere fino alla fine. Questi ragazzi stanno lavorando da 7 mesi e dobbiamo continuare: è solo una tappa”.

Inzaghi ha parlato delle ambizioni dell’Inter, tra Serie A e Scudetto.

“Sappiamo che mancano ancora 4 mesi intensi con tantissime partite e dobbiamo continuare in questo modo: abbiamo vinto 18 partite su 22 in campionato, ma altre 2 squadre stanno tenendo una marcia altissima. L’anno scorso con questo punteggio era molto più avanti rispetto alle altre. L’obiettivo è portare la fiducia nella nostra forza: tra poco inizierà la Champions che è un palcoscenico importantissimo. L’anno scorso abbiamo fatto un percorso straordinario e ci riproveremo”.