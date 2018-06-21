CdS: per la porta tentativo per Sommer. Niente asta per Meret. Le alternative...
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, la Fiorentina non farà alcuna asta per Meret dell'Udinese chiamandosi così fuori. Ecco che oltre alle alternative in Serie A:...
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, la Fiorentina non farà alcuna asta per Meret dell'Udinese chiamandosi così fuori. Ecco che oltre alle alternative in Serie A: Cragno, Consigli, Rafael il d.s.
Corvino starebbe puntando lo svizzero Sommer classe '88 in forza al Borussia Mönchengladbach ex Basilea oggi in Russia al Mondiale. Tentativo difficile ma vale la pena provare. In Bundes Liga occhio anche sul portiere del Werder Brema Jiri Pavlenka 26enne Nazionale Ceco.
Chi sarà il nuovo portiere viola?