Retroscena Sommer, Fiorentina disposta a pagare la clausola nel caso saltasse accordo con l’Inter

Yann Sommer, secondo portiere del Bayern Monaco e titolare della nazione svizzera, è destinato a giocare nell’Inter nella prossima stagione. La società nerazzurra l’ha scelto come successore di Onana che è stato venduto a peso d’oro al Manchester United. Questione di tempo e salvo clamorosi colpi di scena, l’affare si farà con l’Inter che pagherà la clausola di 6 milioni. Nel frattempo però, la Fiorentina si è detta pronta ad inserirsi per il portiere qualora l’Inter non dovesse chiudere l’operazione pagando subito la sua clausola rescissoria. La società viola ha l’obiettivo di prendere un portiere titolare di livello, tanti sono i profili sondati e presenti nella lista viola, il fatto che la squadra mercato della Fiorentina abbia pensato a Sommer e si sia resa disponibile per pagare la sua clausola dimostra che nelle intenzioni della società c’è la volontà di prendere il miglior portiere possibile tra quelli sul mercato. Una bella notizia.

