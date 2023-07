Tevez pazzo di Infantino e ricorda: “Mi stupiva negli allenamenti, ho un debole per lui”

La Fiorentina si appresta ad accogliere Gino infantino, acquistato dal Rosario Central per circa 4 milioni. Sul ragazzo la Viola aveva messo gli occhi da tempo grazie ai suggerimenti di Burdisso sempre molto attento sul mercato sudamericano. Fantasista centrale adattabile anche sulla corsia esterna, Infantino arriva con 17 presenze, un gol e un assist in stagione.

Ma soprattutto il classe 2003 si è fatto apprezzare per le doti tecniche e di palleggio che potrebbero trasformarlo anche in una mezzala. “Ho un debole per lui, in allenamento mi stupiva”, è il pesante biglietto da visita firmato Carlos Tevez con il quale Infantino si presenterà martedì al Viola Park per le visite mediche di rito. Lo riporta TMW.

LA FIORENTINA VUOLE GRABARA: LA SITAUZIONE