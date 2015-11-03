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Notizie Tevez Fiorentina

Tevez accusa un malore e viene portato in ospedale, l'Apache adesso è ricoverato a Buenos Aires

24 aprile 2024 17:20

Tevez pazzo di Infantino e ricorda: "Mi stupiva negli allenamenti, ho un debole per lui"

30 luglio 2023 19:05

I 10 motivi che hanno incendiato la rivalità tra Juventus e Fiorentina, dal furto scudetto alla finale Uefa

09 febbraio 2023 20:36

Borja Valero ricorda: "Tevez fece apposta quella mitraglia, sapeva benissimo cos'era per Firenze"

20 ottobre 2022 13:47

Torreira capocannoniere della Fiorentina. Il retroscena: "Era un 10 che segnava molto. Paragonato a Tevez"

20 aprile 2022 17:10

La morale da chi non se la può permettere. Per Tevez e Pogba nessuno mosse un dito

09 novembre 2018 13:20

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