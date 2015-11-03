Notizie Tevez Fiorentina

Tevez accusa un malore e viene portato in ospedale, l'Apache adesso è ricoverato a Buenos Aires
24 aprile 2024 17:20
Tevez pazzo di Infantino e ricorda: "Mi stupiva negli allenamenti, ho un debole per lui"
30 luglio 2023 19:05
I 10 motivi che hanno incendiato la rivalità tra Juventus e Fiorentina, dal furto scudetto alla finale Uefa
09 febbraio 2023 20:36
Borja Valero ricorda: "Tevez fece apposta quella mitraglia, sapeva benissimo cos'era per Firenze"
20 ottobre 2022 13:47
Torreira capocannoniere della Fiorentina. Il retroscena: "Era un 10 che segnava molto. Paragonato a Tevez"
20 aprile 2022 17:10
La morale da chi non se la può permettere. Per Tevez e Pogba nessuno mosse un dito
09 novembre 2018 13:20
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