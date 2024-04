Tevez accusa un malore e viene portato in ospedale, l’Apache adesso è ricoverato a Buenos Aires

Nella notte Carlos Tevez è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore. L’ex attaccante della Juventus, oggi allenatore dell’Independiente, ha accusato alcuni dolori al petto e, dopo aver chiesto assistenza medica, è stato trasportato in una clinica di San Isidro, quartiere di Buenos Aires, dove ha trascorso la notte. E ci resterà finché non avrà svolto tutti gli accertamenti del caso, chiaramente a scopo precauzionale.

Alcuni di questi esami erano stati già prenotati in seguito ad alcuni problemi di salute avuti nei mesi scorsi, quando Tevez era caduto in casa e aveva sbattuto la testa. Nulla di grave, comunque, per l’Apache, come fa sapere anche l’Independiente stesso tramite un comunicato ufficiale: “Il nostro allenatore, Carlos Tevez, si trova all’ospedale La Trinidad di San Isidro per dei dolori al petto. Si è sottoposto a esami e sono stati soddisfacenti. Domani si proseguirà con una serie di esami preventivamente programmati nell’ambito del check-up generale che solitamente viene effettuato“. Lo riporta Tuttomercatoweb.

