Notizie Gino Infantino Fiorentina

Infantino: "Un grave infortunio mi ha fermato, ora aspetto l'occasione. Giocare nella Fiorentina era un sogno"
31 ottobre 2025 16:36
Cecchi: "Infantino come Latorre, Toledo e Wolski, dovevano essere protagonisti e sono spariti nel nulla"
16 ottobre 2024 12:10
Corriere Fiorentino: "Infantino rifiuta la Cremonese, al momento valuta solo la Serie A"
25 gennaio 2024 14:04
Infantino: "Calcio italiano diverso da quello argentino, mi sto adattando. Obiettivo? Vincere campionato"
12 ottobre 2023 18:16
Infantino salta la rifinitura per affaticamento al flessore. In dubbio convocazione con il Rapid
30 agosto 2023 11:55
Infantino: "Ho voluto fortemente la Fiorentina. Mi adatto a tutti i ruoli di centrocampo. Vorrei il 19"
04 agosto 2023 08:00
Sabatini sicuro: "Infantino molto forte, gli argentini sono nati pronti. Può giocare in tutto il centrocampo"
31 luglio 2023 18:35
Tevez pazzo di Infantino e ricorda: "Mi stupiva negli allenamenti, ho un debole per lui"
30 luglio 2023 19:05
Pres. Rosario: "Abbiamo accettato l'offerta della Fiorentina per Infantino, ci aspettiamo esploda negli anni"
29 luglio 2023 10:05
Pedullà annuncia: "Fiorentina sta chiudendo per Infantino del Rosario. Operazione da 4 milioni"
28 luglio 2023 19:48
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