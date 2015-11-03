Labaro Viola

Notizie Gino Infantino Fiorentina

Infantino: "Un grave infortunio mi ha fermato, ora aspetto l'occasione. Giocare nella Fiorentina era un sogno"

31 ottobre 2025 16:36

Cecchi: "Infantino come Latorre, Toledo e Wolski, dovevano essere protagonisti e sono spariti nel nulla"

16 ottobre 2024 12:10

Corriere Fiorentino: "Infantino rifiuta la Cremonese, al momento valuta solo la Serie A"

25 gennaio 2024 14:04

Infantino: "Calcio italiano diverso da quello argentino, mi sto adattando. Obiettivo? Vincere campionato"

12 ottobre 2023 18:16

Infantino salta la rifinitura per affaticamento al flessore. In dubbio convocazione con il Rapid

30 agosto 2023 11:55

Infantino: "Ho voluto fortemente la Fiorentina. Mi adatto a tutti i ruoli di centrocampo. Vorrei il 19"

04 agosto 2023 08:00

Sabatini sicuro: "Infantino molto forte, gli argentini sono nati pronti. Può giocare in tutto il centrocampo"

31 luglio 2023 18:35

Tevez pazzo di Infantino e ricorda: "Mi stupiva negli allenamenti, ho un debole per lui"

30 luglio 2023 19:05

Pres. Rosario: "Abbiamo accettato l'offerta della Fiorentina per Infantino, ci aspettiamo esploda negli anni"

29 luglio 2023 10:05

Pedullà annuncia: "Fiorentina sta chiudendo per Infantino del Rosario. Operazione da 4 milioni"

28 luglio 2023 19:48

Archivio

Esplora l'archivio di Gino Infantino

Sett. 44
Sett. 42 Sett. 4
Sett. 41 Sett. 35 Sett. 31 Sett. 30