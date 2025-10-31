Infantino: “Un grave infortunio mi ha fermato, ora aspetto l’occasione. Giocare nella Fiorentina era un sogno”

Gino Infantino, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al media argentino Agofa Tv: “In pochi sanno che a marzo ho subìto un brutto infortunio in allenamento. Non è stato comunicato nulla, avevo rimediato uno strappo di 2 centimetri nell’ischio tibiale nell’inserzione col gluteo, ma la parte più grave era il tendine lesionato. Non potevo camminare, sono stato un mese con le stampelle. Ho saltato il Mondiale per Club, mi è cascato il mondo addosso. Ora sto bene, mi alleno normalmente e voglio farmi trovare pronto quando arriverà l’occasione”.

Il centrocampista si è poi soffermato sul suo arrivo a Firenze: “Quando il mio agente mi disse che c’era la possibilità di trasferirmi non avevo idea di dove sarei andato. Ero a Cordoba, non potei nemmeno giocare perché fu chiuso molto velocemente l’accordo con la Fiorentina. Burdisso è stata la prima persona del club viola a parlarmi. Giocare in Europa e in una squadra come la Fiorentina era un sogno per me. Ora voglio andare avanti e continuare a crescere”.