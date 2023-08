Infantino salta la rifinitura per affaticamento al flessore. In dubbio convocazione con il Rapid

Secondo quanto appreso dalla redazione di Labaro Viola, Gino Infantino non ha preso parte alla rifinitura di questa mattina per un affaticamento al flessore. In dubbio, quindi, la sua presenza nel match di ritorno di domani contro il Rapid Vienna ma dalle prime indiscrezioni non si tratterebbe di un problema grave. Seguiranno aggiornamenti sui tempi di recupero.

LE ULTIME DAL VIOLA PARK: RIFINITURA DELLA FIORENTINA IN VISTA DEL RAPID VIENNA