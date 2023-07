Sabatini sicuro: “Infantino molto forte, gli argentini sono nati pronti. Può giocare in tutto il centrocampo”

L’ex direttore sportivo, Walter Sabatini, ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Mercato? La Fiorentina ha già fatto cose importanti in questo mercato, il ragazzo del Rosario Central è molto forte. Può giocare in qualunque posto del centrocampo ma poi c’è il marchio del Rosario perchè i giocatori di questi club non falliranno mai nella storia. Burdisso è molto competente calcisticamente e sarà lui a dire dove verrà impiegato Infantino.

Beltran e Veliz? Veliz è un attaccante veramente cattivo, un giocatore forte. Poi io ho un debole per gli argentini perchè hanno fame costante. Beltran invece lo conosco poco e non vorrei dire stupidaggini ed astenermi.

Tempo di adattamento degli argentini? Gli argentini sono nati pronti e non c’è nessun problema per loro. E’ un problema se arrivano i giocatori a 3 giorni dall’inizio del campionato. La Fiorentina è una maglia pesante ed una piazza importante e spero gli venga spiegato bene.

Sutalo? Lo vogliono tutti e ci sarà un motivo.

Cosa mi aspetto dalla Fiorentina? Le partite si vincono con i gol e la Fiorentina deve fare delle scelte in attacco. La passata stagione è stata straordinaria ed è stata ad un millimetro da vincere un trofeo europeo. Credo che riusciranno a migliorare quest’anno perchè è un’azienda sana, con un allenatore motivato ed un tifo importante.

Martinez Quarta? Il giocatore deve diventare più cattivo nella mezza palla e nella frazione di secondo. Deve capire la palla che fa male e mettere il piede al momento giusto.

Conference League e mercato? Io penso che non sposta molto perchè il mercato è già stato impostato bene. Prima viene il campionato e c’è la possibilità di andare in Champions League ed il pubblico si meriterebbe questo premio.”

