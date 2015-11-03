Labaro Viola

Notizie Walter Sabatini Fiorentina

W.Sabatini avverte Paratici: “Gli accordi si fanno ora, non a luglio: servono 4-5 rinforzi top”

05 maggio 2026 22:54

Sabatini: "Paratici e la Fiorentina un binomio vincente, Firenze città che merita grandi soddisfazioni"

05 febbraio 2026 21:37

Sabatini: "Ieri a Bologna abbiamo visto la Fiorentina di Pradè. Il DS ha avuto il coraggio di dimettersi"

19 gennaio 2026 15:37

Sabatini difende Pradé: "Il suo lavoro a Firenze è stato giudicato male, uno dei pochi che ha rinunciato ai soldi"

13 gennaio 2026 13:45

Sabatini: ”Ho sperato molto nella chiamata della Fiorentina. In questi scenari mi esalto maggiormente”

30 dicembre 2025 14:59

Sabatini: "La Fiorentina mi ha dato l'impressione di una squadra già retrocessa"

02 dicembre 2025 11:33

Sabatini: "La scelta di Pradè va elogiata. Un mio futuro in Viola? Nessuno può rifiutare la Fiorentina"

01 novembre 2025 17:11

Walter Sabatini elogia il mercato della Fiorentina: "La Società e Palladino hanno rivitalizzato Kean. La Champions è alla portata"

10 gennaio 2025 13:31

Walter Sabatini su Valentini: "E' un giocatore veloce, e interpreta bene il gioco. Ha senso delle geometrie e intelligenza tattica"

30 dicembre 2024 22:38

Walter Sabatini amaro: "Provo un sentimento di implacabile vergogna e senso di colpa"

27 aprile 2024 22:00

Sabatini sicuro: "Infantino molto forte, gli argentini sono nati pronti. Può giocare in tutto il centrocampo"

31 luglio 2023 18:35

Sabatini: "Reazione clamorosa della Fiorentina in Conference: orgoglioso delle italiane in Europa"

22 aprile 2023 19:53

Archivio

Esplora l'archivio di Walter Sabatini

Sett. 19 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 49 Sett. 44 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 17
Sett. 31 Sett. 16