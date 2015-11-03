Notizie Walter Sabatini Fiorentina

W.Sabatini avverte Paratici: “Gli accordi si fanno ora, non a luglio: servono 4-5 rinforzi top”
05 maggio 2026 22:54
Sabatini: "Paratici e la Fiorentina un binomio vincente, Firenze città che merita grandi soddisfazioni"
05 febbraio 2026 21:37
Sabatini: "Ieri a Bologna abbiamo visto la Fiorentina di Pradè. Il DS ha avuto il coraggio di dimettersi"
19 gennaio 2026 15:37
Sabatini difende Pradé: "Il suo lavoro a Firenze è stato giudicato male, uno dei pochi che ha rinunciato ai soldi"
13 gennaio 2026 13:45
Sabatini: ”Ho sperato molto nella chiamata della Fiorentina. In questi scenari mi esalto maggiormente”
30 dicembre 2025 14:59
Sabatini: "La Fiorentina mi ha dato l'impressione di una squadra già retrocessa"
02 dicembre 2025 11:33
Sabatini: "La scelta di Pradè va elogiata. Un mio futuro in Viola? Nessuno può rifiutare la Fiorentina"
01 novembre 2025 17:11
Walter Sabatini elogia il mercato della Fiorentina: "La Società e Palladino hanno rivitalizzato Kean. La Champions è alla portata"
10 gennaio 2025 13:31
Walter Sabatini su Valentini: "E' un giocatore veloce, e interpreta bene il gioco. Ha senso delle geometrie e intelligenza tattica"
30 dicembre 2024 22:38
Walter Sabatini amaro: "Provo un sentimento di implacabile vergogna e senso di colpa"
27 aprile 2024 22:00
Sabatini sicuro: "Infantino molto forte, gli argentini sono nati pronti. Può giocare in tutto il centrocampo"
31 luglio 2023 18:35
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