Sabatini: ”Ho sperato molto nella chiamata della Fiorentina. In questi scenari mi esalto maggiormente”

Figura storica del calcio italiano, Walter Sabatini era finito anche tra i profili valutati dalla Fiorentina prima che il club viola decidesse di puntare con decisione su Fabio Paratici.

Intervistato da La Stampa, l’ex direttore sportivo di Roma e Salernitana ha espresso il proprio rammarico per una chiamata della Fiorentina che non è mai arrivata. Solo alcune settimane fa, infatti, Sabatini si era apertamente messo a disposizione del club viola, manifestando tutta la sua disponibilità:

“Se mi chiamassero accetterei sicuramente la loro proposta, perché parliamo di un grande club”.

A distanza di tempo, davanti al mancato contatto da parte della società, il dirigente ha ammesso la sua delusione:

“Lo dico con grande sincerità, speravo davvero in una chiamata da Firenze. La Fiorentina attraversa una fase delicata, ed è proprio in contesti complessi che sento di poter dare il meglio”. Sabatini ha poi ribadito il suo spirito combattivo e la voglia di rimettersi in gioco: “Il desiderio di mettermi alla prova non mi ha mai abbandonato. È qualcosa che va oltre l’ambizione, quasi una forma di eroismo applicato al calcio”.