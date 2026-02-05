5 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:05

Sabatini: “Paratici e la Fiorentina un binomio vincente, Firenze città che merita grandi soddisfazioni”

Redazione

5 Febbraio · 21:37

Aggiornamento: 5 Febbraio 2026 · 21:39

di

Il punto di vista di vista di Walter Sabatini sull'arrivo a Firenze di Fabio Paratici Neo Ds della Fiorentina

Intervistato durante il palinsesto pomeridiano di RadioFirenzeViola, il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato a margine della presentazione di Fabio Paratici come nuovo Ds della Fiorentina.

Sono orgoglioso che Fabio Paratici mi abbia citato come uno dei suoi modelli nella conferenza stampa perché è un direttore agile, veloce, molto sensibile calcisticamente, conosce i calciatori, le società. La Fiorentina ha fatto una scelta molto importante con lui, si troveranno molto bene insieme, sono sicuro di questo. Sono contento che si sia espresso con questi termini però lui non si deve ispirare a nessuno, deve far la sua strada, è un manager esperto e importante, ha lavorato in tante squadre e la Fiorentina ha bisogno di questo. E’ una scelta bella e sarà produttiva perché Paratici conosce tutti i mercati internazionali. E’ stata un scelta bellissima e condivisibile, sarà un binomio vincente. La Fiorentina ha vinto lo scudetto italiano, lo ha fatto con prepotenza, me la ricordo molto bene la Fiorentina di quel tempo, la squadra ora dovrebbe riuscire a rimettersi in un percorso virtuoso e poter regalare soddisfazioni a una città che se lo merita”

Sul mercato:
Sono acquisti mirati perché sono stati presi giocatori pronti ad affrontare questa responsabilità, pronti a vincere, è una scelta strategica e condivisibile, poi magari per il futuro il club farà altre scelte”.

