Sabatini: “Reazione clamorosa della Fiorentina in Conference: orgoglioso delle italiane in Europa”

L’ex direttore sportivo Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e tra i vari temi affrontati si è soffermato anche sulla qualificazione della Fiorentina in semifinale di Conference League. Ecco le sue parole:

Cosa pensa della Fiorentina?

“Anche lei ha avuto una reazione clamorosa, ottima, ha riportato la Conference a casa. È stata anche questa un’impresa per il nostro calcio: avere cinque squadre in semifinale in Europa è un’impresa vera del calcio italiano, vituperato da tanti ma sempre fortissimo. Io sento di farne parte e l’orgoglio di avere cinque squadre lì a combattere è enorme

