Renzi: “Decisione dell’UE da persone di buon senso: ora si autorizzi Fiorentina all’abbattimento delle curve”

L’ex sindaco di Firenze, Matteo Renzi, si è espresso in merito alla notizia di poche ore fa sulla mancata concessione di parte dei fondi PNRR per il restyling del Franchi. Queste le sue dichiarazioni:

“L’Unione Europea conferma quello che tutte le persone di buon senso hanno sempre pensato: non si possono usare i soldi del PNRR per rifare lo stadio della Fiorentina. I soldi dell’Europa devono andare alle case popolari e alle scuole, non per gli stadi di Serie A. Adesso c’è solo una strada: autorizzare la Fiorentina a fare i lavori al Franchi a proprie spese seguendo il progetto che la società ha già presentato con l’abbattimento delle curve. I funzionari della sovrintendenza non possono bloccare la città. I soldi dell’Europa vadano alle scuole e alle case popolari. E si interrompa finalmente questa telenovela infinita.”

Di seguito il post pubblicato da Matteo Renzi attraverso il proprio profilo Twitter:

LA DELUSIONE DEL SINDACO DI FIRENZE DOPO LA DECISIONE DELL’UNIONE EUROPEA