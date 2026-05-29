Walter Sabatini incorona Grosso: “Merita una palcoscenico importante”. La Fiorentina accelera

Il club viola continua a lavorare per liberare l’allenatore dal Sassuolo mentre Sabatini elogia anche De Rossi, Aquilani e Abate

La Fiorentina continua a spingere per Fabio Grosso. Il club viola è sempre più vicino all’ex campione del mondo, che in queste ore sta cercando di definire la propria uscita dal Sassuolo per poter aprire definitivamente il nuovo capitolo della sua carriera in panchina.

A parlare del tecnico è stato Walter Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, con parole molto chiare sul valore degli allenatori italiani emergenti.

“In Italia ci sono tanti allenatori importanti. Grosso merita un palcoscenico importante, una ribalta di livello. De Rossi? Non penso debba essere più nominato in questo discorso, ormai. Ma io cito anche Aquilani e Abate, autori di un ottimo lavoro in Serie B e pronti a una crescita. Non serve andare all'estero per cercare tecnici, siamo pieni di profili emergenti”.

Sabatini ha poi spiegato quali siano, secondo lui, i punti di forza di questi giovani allenatori italiani, molti dei quali arrivano da carriere importanti da calciatori.

“Tutti hanno una carriera significativa da calciatore. Sanno bene cosa significa far parte di uno spogliatoio e che dinamiche ci sono al suo interno. Prenderei assolutamente in considerazione questi allenatori per una panchina di prima fascia, conoscono la gestione di un gruppo”.

Parole che confermano la fiducia crescente attorno al nome di Grosso, sempre più vicino a raccogliere una nuova sfida ad alto livello con la Fiorentina.