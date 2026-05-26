Sabatini consiglia: "Alla Fiorentina vedrei molto bene sia Grosso che De Rossi perché sarebbero perfetti"

Il direttore sportivo di lungo corso Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto sul momento della Fiorentina, analizzando la rinascita della squadra, le strategie societarie e il futuro della panchina viola.

“L'avvio di stagione della Fiorentina è stato a dir poco traumatico e il club ha corso un pericolo gigantesco. Fortunatamente la tempesta è stata arginata perché il gruppo ha saputo stringere i denti. Goretti e Ferrari hanno mantenuto una visione costruttiva, e la decisione della dirigenza di puntare su Paratici per il domani mi trova in assoluto accordo. È un dirigente che non molla mai l'obiettivo, uno che va dritto al punto con una precisione chirurgica sul piano professionale: parliamo di un innesto di grandissimo spessore. Il marchio Fiorentina ha un potenziale enorme a livello internazionale, ed ecco perché sono decisamente fiducioso per il percorso dei viola.

Se guardiamo altrove, realtà storiche come il Wolfsburg sono scivolate in seconda serie, mentre la Fiorentina ha dimostrato una grandissima forza mentale nel rigenerarsi, conquistando una salvezza solida e mostrando maturità sul terreno di gioco. Diversi elementi che sembravano ormai fuori dai giochi hanno ritrovato uno stato di forma più che dignitoso. Adesso muovendosi con innesti mirati — bastano 4 o 5 profili di spessore assoluto — la squadra potrà dire la sua ad alti livelli; d'altronde lo sprint finale ha parlato chiaro e negli ultimi tempi si è finalmente percepito un vero collettivo, cosa che prima non accadeva.

Per la panchina, Vanoli è una scelta in grado di garantire stabilità, a patto che riceva il giusto supporto. Se però dovessi fare un all-in, punterei ogni mia risorsa su Grosso o su De Rossi, un tecnico per cui ho una vera e propria debolezza. Va detto, in ogni caso, che Vanoli ha già vissuto l'ambiente di Firenze, e questo è un fattore che ha sicuramente il suo peso”.