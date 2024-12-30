Walter Sabatini su Valentini: "E' un giocatore veloce, e interpreta bene il gioco. Ha senso delle geometrie e intelligenza tattica"

Nicolas Valentini sarà il nuovo acquisto della Fiorentina. Il classe 2001, dopo non aver trovato un accordo per rinnovare, è stato messo fuori rosa e non gioca una partita ufficiale dallo scorso april...

Nicolas Valentini sarà il nuovo acquisto della Fiorentina. Il classe 2001, dopo non aver trovato un accordo per rinnovare, è stato messo fuori rosa e non gioca una partita ufficiale dallo scorso aprile. Ha saltato anche le Olimpiadi con l'Argentina. Verosimilmente, non arriverà a Firenze nella migliore condizione e dovrà lavorare per mettersi al passo con gli altri.

Alcuni mesi fa, in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ne parlò molto bene: "Valentini è veloce, concentrato e sa interpretare bene il gioco. Non cambia il valore della squadra, ma la integra molto bene. Non è Calafiori, ma la palla la muove e la fa uscire bene con senso delle geometrie e intelligenza".

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-e-al-21-posto-nei-top-5-campionati-per-media-gol-subiti-a-partita-primo-larsenal-seconda-linter/282788/