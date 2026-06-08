Walter Sabatini: "Fabio Grosso se avessi avuto una squadra sarebbe stata anche la mia scelta"

L'ex ds esalta le qualità umane e professionali del tecnico e promuove senza riserve la decisione della società viola

Intervenuto sulle frequenze di Radio Firenzeviola, Walter Sabatini ha parlato dell'ingaggio da parte della Fiorentina di Fabio Grosso: "E' un mio protetto ed ho sempre pensato che avrebbe fatto l'allenatore, perché è un ragazzo intelligente e molto colto ed è un essere speciale. Mi complimento con la Fiorentina per la scelta, se avessi avuto squadra sarebbe stata anche la mia scelta". Parlando poi di Vanoli sottolinea come sia "un combattente e un competente appassionato, lo vedi soffrire tutte le domeniche in panchina. Ma oggi che la Fiorentina sceglie Fabio Grosso non ho niente da eccepire".

Sul ruolo del prossimo commissario tecnico della Nazionale Italiana non ci sono dubbi: "Silvio Baldini, perché è un uomo che ha coraggio, personalità e onestà intellettuale che nessuno ha nel calcio. Non sono stuipito di quello che sta facendo e sapevo che il tempo avrebbe ripagato una persona speciale e ovviamente è anche un bravo allenatore. In Italia il problema è il coraggio che manca perché pagano sempre allenatori e ds e dunque si preferisce non scegliere giovani".

Poi infine un'analisi su come mai non si scelgono più tecnici della Federazione: "Ai tempi di Bernardini che difendeva prima Berzoat e poi Vicini, era facile andare avanti con i tecnici della Federazione, io tornerei a quei personaggi architravi del calcio di carisma e personalità. Oggi dico solo che servirebbe una scelta coraggiosa, visto che non abbiamo brillato per coraggio negli ultimi anni, visto che c'è già Baldini che ha fatto bene ora e con l'Under 21 o Franceschini che ha vinto con l'Under 17, approfittiamo di questo vento che ci spinge e teniamo Silvio che è un tecnico di grande spessore e persona speciale. Certo quando ci saranno le qualificazioni mondiali il clima sarà diverso ma Baldini ha creato un cordone di salvataggio per tutti. Ne parlo con cognizione di causa perché lo conosco bene ed ho sempre apprezzato il suo essere uomo libero".

Lo riporta tuttomercatoweb.com