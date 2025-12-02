Sabatini: "La Fiorentina mi ha dato l'impressione di una squadra già retrocessa"
Walter Sabatini, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha commentato così il momento della Fiorentina:«La Fiorentina dà l’impressione di una squadra già rassegnata alla retrocessione. Mancano sia tec...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2025 11:33
Walter Sabatini, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha commentato così il momento della Fiorentina:
«La Fiorentina dà l’impressione di una squadra già rassegnata alla retrocessione. Mancano sia tecnica sia temperamento. Sembra un gruppo messo in campo solo per cercare di giocare, senza che i giocatori difendano nemmeno la propria dignità o mostrino carattere personale.»