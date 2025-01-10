Walter Sabatini elogia il mercato della Fiorentina: "La Società e Palladino hanno rivitalizzato Kean. La Champions è alla portata"

L’ex dirigente di Roma, Inter e Salernitana, Walter Sabatini è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, dicendo la sua su argomenti come campionato, calciomercato e sensazioni sugli investimenti...

L’ex dirigente di Roma, Inter e Salernitana, Walter Sabatini è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, dicendo la sua su argomenti come campionato, calciomercato e sensazioni sugli investimenti futuri: “Il mercato migliore è stato quello del Napoli? Ci metto anche la Fiorentina e la Lazio. Vanno fatti i complimenti alle società, ma anche a Palladino e Baroni. I viola quest’anno mi piacciono tantissimo, hanno rivitalizzato Kean e possono puntare in alto. La Champions è assolutamente alla portata”.

"Sarà un mercato d'integrazione. A nessuno serve un vero e proprio colpo secondo me. Le squadre in Italia sono buone, siamo in crescita. Al Milan sicuramente servirà un centrocampista, alla Juve magari un vice Vlahovic. Ma non prevedo grandi acquisti”.

“Penso che il nostro sia il campionato più difficile del mondo. Le persone parlano della Premier, ma è il nostro il torneo più competitivo. Qui c’è tattica e stiamo migliorando anche a livello tecnico”. Sabatini conclude il suo intervento con una visione sul futuro: “Il talento non morirà mai. È l’essenza più pura del gioco. Bisognerebbe solo mettere più il naso nelle scuole calcio, insegnare ai bambini a dribblare e non a escludere chi tenta la giocata. È il modo migliore per creare superiorità, a 8 anni come a 30. Basta aprire gli occhi e affinare il talento”.

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