Sabatini: “Ieri a Bologna abbiamo visto la Fiorentina di Pradè. Il DS ha avuto il coraggio di dimettersi”

Il dirigente sportivo, Walter Sabatini, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola: “Adesso c’è un’altra idea di Fiorentina, perché la Fiorentina di Bologna è stata una squadra che ha dominato, non solo ha vinto, ma ha dominato. E vi garantisco che non è facile dominare a Bologna, perché i rossoblù hanno preso a pallonate tutti al Dall’Ara. La prestazione della Fiorentina, ieri, è stata veramente esemplare”.

Su Commisso: “Sono contento per tanti motivi. Intanto perché è stata onorata al meglio la memoria di un grande presidente, l’ho conosciuto. Voglio esprimere qui le condoglianze per la famiglia, per gli amici, per le persone che erano intorno. Ed è una perdita grave per il calcio, però adesso c’è molta urgenza di dire alcune cose”.

“Ad esempio che quella di ieri era la Fiorentina che aveva pensato e immaginato Pradè. Mi viene in mente di dirlo perché nel calcio gli improperi si materializzano in pochi momenti e quasi mai viene ristabilita la verità. Se la verità è quella di ieri, per me è che ha dato le dimissioni con grande lealtà sportiva. Il che è inconsueto, perché tutti promettono le dimissioni o le minacciano, ma nessuno le dà. La squadra di ieri avrebbe reso orgoglioso chiunque. Io sarei stato orgoglioso ieri di essere il direttore sportivo, un uomo che ha fatto le scelte per quella squadra. E’ stata veramente una partita importante”.

Sulla scelta dei Viola di scendere in campo: “Una consequenzialità importantissima. E’ stata fatta una scelta difficile, una scelta che è stata attuata perché hanno creduto di interpretare la volontà, o l’eventuale volontà di Rocco Commisso. Quindi è stata una cosa bella due volte. Anche per come è stata poi portata avanti in campo. Io ho scritto una nota su di lui perché, perché è stata una perdita anche per il calcio, che ha bisogno di facce. C’è bisogno di persone tangibili come Rocco Commisso, che era un uomo molto generoso, che ha onorato al meglio la bellezza di Firenze perché è venuto a investire soldi”.