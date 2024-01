Corriere Fiorentino: “Infantino rifiuta la Cremonese, al momento valuta solo la Serie A”

il pressing della squadra lombarda per Gino Infantino, centrocampista argentino classe 2003 arrivato in estate dal Rosario Central, pare essersi interrotto a causa della volontà del giocatore che, al momento, non intende scendere di categoria e si sta guardando intorno. Questo è quanto riporta Il Corriere Fiorentino, Il talento argentino vorrebbe tentare un’altra esperienza nella massima serie prima di prendere in considerazione la proposta dalla Serie B.

Infantino, in stagione, ha giocato appena 78 minuti in campionato spalmati in 5 presenze ed anche nelle altre competizioni della squadra spesso è rimasto in panchina, malgrado le assenze e l’emergenza in certe zone di campo per la squadra viola. Una prospettiva di prestito per mettersi in mostra può essere un’ottima scelta per far ricredere gli scettici e far vedere le sue qualità ancora vagamente intuite.