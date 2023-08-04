Infantino: "Ho voluto fortemente la Fiorentina. Mi adatto a tutti i ruoli di centrocampo. Vorrei il 19"

Le parole dell'ultimo colpo della Fiorentina

Il neo acquisto della Fiorentina, Gino Infantino, è stato presentato dal club viola sul sito ufficiale: "È un sogno per me essere qui in una squadra storica come la Fiorentina. Ho voluto fortemente questa possibilità. Ringrazio il club e voglio dare tutto per questa maglia. Le mie origini sono italiane, da parte di mio padre. Sto imparando la lingua e migliorerò sempre. In Argentina tutti sognano di poter giocare in Europa. Quando ho avuto l'opportunità della Fiorentina non ho avuto il minimo dubbio. Sognavo la Serie A e spero di restare a lungo a Firenze".

Cosa pensa del Viola Park?

"La struttura è di livello top, non ho mai visto niente del genere prima. Me lo avevano raccontato ma ora l'ho visto. Voglio lavorare e dare il massimo".

Aveva avuto possibilità di andare in altri club in Europa?

"Quando mi hanno comunicato la possibilità di venire alla Fiorentina non ho avuto dubbi, ho chiesto di chiudere tutto in poco tempo, voglio vincere e diventare un campione qui, per entrare nella storia di questo club".

Rosario come Messi. Cosa rappresenta?

"In città il calcio è vissuto tantissimo, sono nato nello stesso posto di Messi, in un luogo dove si respira calcio".

Chi è Gino Infantino?

"Mi considero una persona che si dedica con il massimo impegno con serietà. È importante concentrarsi sul lavoro e sul club, con impegno e dedizione si realizzano gli obiettivi, voglio dare tutto".

In campo che caratteristiche ha?

"Sono un giocatore con caratteristiche offensive, posso adattarmi a tutte le posizioni del centrocampo, ho tutto per poter crescere e questo club mi darà tutto il necessario per farlo".

Le prime sensazioni?

"All'aeroporto mi hanno chiesto tutti una foto ed è stata una bella sensazione. Al Viola Park sono stato accolto bene, ho parlato con Quarta e Nico Gonzalez ma sono stato accolto molto bene da tutti".

Ventottesimo argentino della Fiorentina.

"Non lo sapevo ma conoscevo tanti argentini che sono passati da Firenze. A prescindere da questo, quando ti chiama un club come la Fiorentina non puoi pensarci neanche per un attimo".

Il numero di maglia?

"Non l'ho scelto ma vorrei il 19. È libero, quindi mi piacerebbe indossarlo".

LEGGI ANCHE, FIORENTINA SU KARLSSON

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-vuole-karlsson-dellaz-la-societa-viola-ha-tanti-soldi-da-poter-investire/220163/