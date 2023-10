Infantino: “Calcio italiano diverso da quello argentino, mi sto adattando. Obiettivo? Vincere campionato”

Le parole del centrocampista della Fiorentina, Gino Infantino, che si è soffermato sui primi mesi in Italia nell’intervista al portale EFE. Queste le sue dichiarazioni:

“È un piacere essere qui. Vengo dall’Argentina e tutto cambia in termini di lingua, cultura, Paese…Molto è diverso, ma mi sono adattato abbastanza velocemente. Ho l’opportunità di stare con altri tre argentini come ‘El Chino’, Nico González e Lucas Beltrán, che ora sono in nazionale. Mi hanno aiutato tanto con l’adattamento al club. La stagione è appena iniziata, ma stiamo già facendo ottime partite e ottimi risultati, questa è la strada giusta. Arrivare a giocare in Europa è l’ obiettivo che avevo da bambino e a volte non si percepiscono bene le dimensioni di quello che si sta vivendo. Una volta che uno è qui, l’obiettivo è giocare il più possibile, giocare partite internazionali e ovviamente si sogna sempre di vincere un campionato con un club, anche se è un obiettivo a lungo termine. L’idea è continuare a crescere, so che sono giovane per essere alla Fiorentina. Ringrazio la società per avermi dato l’opportunità e ora devo godermela e sfruttarla al meglio. Il calcio italiano è molto diverso da quello argentino, qui si gioca più con la palla, la questione della pressione e dell’ordine è diverso dal calcio argentino, che ha più contatto, più contrasti. Per quanto riguarda la Nazionale, indossare la maglia della Seleccion è un privilegio per qualsiasi giocatore e spero che possa accadere. Ho avuto l’opportunità di vestire quella dell’Under 20 al Mondiale, mi sono divertito moltissimo e sono momenti che restano nella mia memoria. Voglio far parte della nazionale e sto lavorando per riuscirci”.

LE PAROLE DEL FIGLIO DI ANTOGNONI DOPO L’ASSENZA DEL PADRE ALL’INAUGURAZIONE DEL VIOLA PARK