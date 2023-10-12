Antognoni assente al Viola Park, il figlio non ci sta: "Chi ignora la storia non ha passato nè futuro"

Nel giugno del 2021 la Fiorentina offri a Giancarlo Antognoni il ruolo di supervisore del settore giovanile, ci fu il rifiuto e la rottura

Non è passata inosservata l'assenza di Giancarlo Antognoni nel giorno della grande inaugurazione del Viola Park. A far sentire tutto il dissenso per questa assenza ci ha pensato il figlio della bandiera della Fiorentina, Alessandro, che su Facebook ha scritto: "Chi ignora la storia non ha passato nè futuro". Ricordiamo che la rottura tra la società viola e Antognoni c'è stata nel giugno del 2021 con il rifiuto di Antognoni alla proposta della proprietà gigliata, che gli offriva il ruolo di supervisore del settore giovanile della Fiorentina.

DI FRANCESCO ESALTA LA FIORENTINA E ITALIANO

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