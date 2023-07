Pres. Rosario: “Abbiamo accettato l’offerta della Fiorentina per Infantino, ci aspettiamo esploda negli anni”

Gonzalo Belloso, Presidente del Rosario Central ha parlato a Cadena 3, confermando la cessione di Gino Infantino alla Fiorentina: “È un ragazzo che amiamo e stimiamo molto, cercavamo una possibilità per lui, per la crescita del nostro club e abbiamo accettato l’offerta della Fiorentina, sistemando alcuni dettagli in una trattativa che non è stata velocissima. La trattativa era in corso da 20 giorni.

Avevamo bisogno di vendere qualcuno ed è molto meglio se si tratta di un ragazzo giovane che non è del tutto titolare in prima squadra: sono contento per lui, perché è stato molto corretto, non ha mai fatto pressioni per poter partire. Bisogna avere pazienza con i ragazzi. In questo caso, Gino ha dimostrato di essere un grande in tutto ciò che ha fatto con noi e con la nazionale argentina Sub-20. Ha un grande futuro davanti a sé. Anzi, ci siamo riservati una percentuale sulla futura vendita perché ci aspettiamo che esploda nei prossimi anni”.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ SU INFANTINO