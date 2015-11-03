Notizie Rosario Fiorentina

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Infantino può giocare sia nel mezzo che esterno. Velocità e dribbling, ha già giocato 71 partite nel Rosario

30 luglio 2023 13:42

Pres. Rosario: "Abbiamo accettato l'offerta della Fiorentina per Infantino, ci aspettiamo esploda negli anni"

29 luglio 2023 10:05

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