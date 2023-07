Come riportato da Gianluca Di Marzio, è Kamil Grabara la prima scelta per la porta della Fiorentina. La società viola continua a lavorare e i contatti con il Copenaghen vanno avanti. Si lavora per cercare l’intesa e portare in Italia il portiere classe 1999.

