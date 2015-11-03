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Notizie Copenaghen Fiorentina

Corriere dello Sport: "Richardson va al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni"

22 gennaio 2026 09:43

Richardson lascia la Fiorentina, va al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

20 gennaio 2026 16:05

Richardson vicino al Copenaghen in prestito con diritto, la Fiorentina chiede 10 milioni per il riscatto

19 gennaio 2026 17:36

Corriere dello Sport, Grabara ha già detto sì alla Fiorentina, manca quello del Copenaghen. Alternativa Christensen

04 agosto 2023 08:59

Corriere dello Sport, Grabara in pole per la porta della Fiorentina ma aspetta il Bayern Monaco

01 agosto 2023 09:30

Di Marzio: "Grabara prima scelta per la porta della Fiorentina. Si cerca l'intesa con il Copenaghen"

30 luglio 2023 18:34

Che fine ha fatto Babacar? Non segna da anni, il Copenaghen vuole venderlo a gennaio. C'è il Sivasspor

30 gennaio 2023 16:04

Ufficiale, Diks è stato ceduto al Copenaghen a titolo definitivo: contratto fino al 2025

05 luglio 2021 12:19

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