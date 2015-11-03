Notizie Copenaghen Fiorentina

Corriere dello Sport: "Richardson va al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni"
22 gennaio 2026 09:43
Richardson lascia la Fiorentina, va al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni
20 gennaio 2026 16:05
Richardson vicino al Copenaghen in prestito con diritto, la Fiorentina chiede 10 milioni per il riscatto
19 gennaio 2026 17:36
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04 agosto 2023 08:59
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30 luglio 2023 18:34
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30 gennaio 2023 16:04
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