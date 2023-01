Che fine ha fatto Babacar? Non segna da anni, il Copenaghen vuole venderlo a gennaio. C’è il Sivasspor

Khouma El Babacar, attaccante in uscita dal Copenaghen dove quest’anno ha giocato solo 55 minuti per un complessivo di 3 presenze, ha ricevuto diverse proposte dalla Turchia. Dopo aver lasciato il Sassuolo ed essersi trasferito in Danimarca in prestito con obbligo di riscatto, potrebbe ora approdare in Super Lig: secondo quanto raccolto da TuttomercatoWeb infatti, Gaziantepspor e Sivasspor stanno valutando il suo acquisto. Nelle ultime stagioni Babacar è stato in grande difficoltà, la scorsa stagione ha giocato nel Alanyaspor con all’attivo 9 presenze e 1 solo gol.

