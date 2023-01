Vitale: “Atalanta chiede 20 milioni per Zapata. Società senza idee. Brekalo non aggiunge nulla”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli, Pino Vitale, ha parlato del momento attuale della Fiorentina dopo il pareggio contro la Lazio, queste le sue parole:

“La Fiorentina non merita la posizione attuale, Italiano ha trovato delle difficoltà quest’anno, poi ha trovato la quadra prima dell’inizio dei mondiali, la ripresa è stata cosi cosi, contro la Lazio una delle più belle partite di quest’anno, li ha aggrediti per bene, probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più, ripenso al rigore di Saponara e purtroppo non abbiamo una punta, Nico Gonzalez è l’unico vero fuoriclasse della Fiorentina, ha cercato sempre i dribbling, questo devono fare i giocatori, devono sempre provare a saltare l’uomo, anche Sottil è un giocatore che cerca sempre la giocata

Zapata farebbe comodo ma l’Atalanta chiede troppo, 20 milioni di euro sono una cifra spropositata per gli infortuni che ha avuto e anche per il fatto che quest’anno ha giocato poco. La Fiorentina se la può giocare in Coppa Italia e in Europa. Brekalo non mi convince, sono giocatori che la squadra ha già, con lui si rimane tale e quale, ho già Sottil e Saponara in quel ruolo, avrei preso l’attaccante. Zapata a 10 milioni lo prenderei, è un giocatore che in questo momento manca, so che sono soldi persi perchè poi non lo rivendi. Non ci sono idee, altrimenti le cose sarebbe state già fatte da ottobre. L’Atalanta ha preso a 12 milioni la punta, hanno degli osservatori, noi chi abbiamo?

MILENKOVIC RESTA ALLA FIORENTINA