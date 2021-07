Ufficiale, Diks è stato ceduto al Copenaghen a titolo definitivo: contratto fino al 2025

Dopo varie esperienze in prestito, il terzino olandese Kevin Diks saluta la Fiorentina. A comunicarlo è la sua nuova squadra, il Copenaghen, con la quale Diks ha firmato un contratto fino al 2025. Ecco alcune dichiarazioni dell’ormai ex viola al sito ufficiale dei danesi:

“Il Copenaghen è un club molto ambizioso, dove vengono sempre fatte grandi richieste a tutti. So che è un club che ha sempre come obiettivo vincere i campionati e prendere parte al calcio europeo, e si allinea bene con le mie ambizioni. Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra e prepararmi per una stagione entusiasmante”.

Diks si è già unito al ritiro della sua nuova squadra in Austria. Lo riporta Calciomercato.com.

