La trattativa per Grabara con il Copenaghen sembra ben indirizzata ma non chiusa, la Fiorentina dopo la tournée in Inghilterra scoprirà se il pressing è andato a buon fine o meno. I viola hanno chiesto due giorni per la risposta definitiva. L’alternativa è Christensen dell’Hertha Berlino. Il polacco in realtà ha già detto sì al trasferimento alla Fiorentina ma mancano i dttagli tra la società. Lo scrive il Corriere dello Sport.