Notizie Grabara Fiorentina

"La Fiorentina non ha ancora preso Grabara perchè prima vuole valutare tutte le altre opzioni"
05 agosto 2023 23:11
Corriere dello Sport, la Fiorentina aspetta una risposta entro il weekend dal Copenaghen per Grabara
05 agosto 2023 09:13
Corriere dello Sport, Grabara ha già detto sì alla Fiorentina, manca quello del Copenaghen. Alternativa Christensen
04 agosto 2023 08:59
Nazione, Grabara ad un passo dalla Fiorentina, si può chiudere a 6 milioni. Niente Audero né Montipò
04 agosto 2023 08:50
Copenhagen manda un messaggio alla Fiorentina per Grabara: "Devono avere il portafoglio gonfio per prenderlo"
03 agosto 2023 00:34
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina è sempre più vicina a Grabara. Contatti in corso con il Copenhagen"
02 agosto 2023 10:57
Corriere dello Sport, Grabara in pole per la porta della Fiorentina ma aspetta il Bayern Monaco
01 agosto 2023 09:30
Corriere dello Sport, Bayern Monaco pensa a Grabara se parte Sommer. Fiorentina non ha fretta
31 luglio 2023 18:48
Di Marzio: "Grabara prima scelta per la porta della Fiorentina. Si cerca l'intesa con il Copenaghen"
30 luglio 2023 18:34
Pedullà: "Sutalo dà precedenza alla Fiorentina. Grabara da seguire. Per Nzola si va oltre i 10 milioni"
28 luglio 2023 15:22
Sky Sport annuncia: "La Fiorentina vuole Grabara, contatti con Copenhagen per il portiere classe 99"
27 luglio 2023 15:48
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