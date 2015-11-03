Labaro Viola

Notizie Grabara Fiorentina

"La Fiorentina non ha ancora preso Grabara perchè prima vuole valutare tutte le altre opzioni"

05 agosto 2023 23:11

Corriere dello Sport, la Fiorentina aspetta una risposta entro il weekend dal Copenaghen per Grabara

05 agosto 2023 09:13

Corriere dello Sport, Grabara ha già detto sì alla Fiorentina, manca quello del Copenaghen. Alternativa Christensen

04 agosto 2023 08:59

Nazione, Grabara ad un passo dalla Fiorentina, si può chiudere a 6 milioni. Niente Audero né Montipò

04 agosto 2023 08:50

Copenhagen manda un messaggio alla Fiorentina per Grabara: "Devono avere il portafoglio gonfio per prenderlo"

03 agosto 2023 00:34

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina è sempre più vicina a Grabara. Contatti in corso con il Copenhagen"

02 agosto 2023 10:57

Corriere dello Sport, Grabara in pole per la porta della Fiorentina ma aspetta il Bayern Monaco

01 agosto 2023 09:30

Corriere dello Sport, Bayern Monaco pensa a Grabara se parte Sommer. Fiorentina non ha fretta

31 luglio 2023 18:48

Di Marzio: "Grabara prima scelta per la porta della Fiorentina. Si cerca l'intesa con il Copenaghen"

30 luglio 2023 18:34

Pedullà: "Sutalo dà precedenza alla Fiorentina. Grabara da seguire. Per Nzola si va oltre i 10 milioni"

28 luglio 2023 15:22

Sky Sport annuncia: "La Fiorentina vuole Grabara, contatti con Copenhagen per il portiere classe 99"

27 luglio 2023 15:48

Corriere dello Sport: "Il portiere della Fiorentina verrà dall'estero: Horn, Grabara o Christensen"

10 luglio 2023 09:00

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