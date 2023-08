Corriere dello Sport, la Fiorentina aspetta una risposta entro il weekend dal Copenaghen per Grabara

Scrive il Corriere dello Sport, in casa Fiorentina resta da sciogliere il nodo portiere. In questo primo weekend di agosto, i viola aspettano una risposta definitiva dal Copenaghen per i 6 milioni offerti per Grabara. Se l’ok non arriva la Fiorentina si dirigerebbe verso la Germania, per la precisione dall’Hertha Berlina per Christensen.

