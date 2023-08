Sportitalia rivela: “Fiorentina vuole Baldanzi come post Castrovilli, potrebbe scaldarsi asse con Empoli”

La Fiorentina punta Tommaso Baldanzi per sostituire Gaetano Castrovilli. Questo è quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Sportitalia. I toscani sono alla ricerca di un giovane di talento da valorizzare, e il trequartista dell’Empoli è il profilo giusto. L’asse Firenze-Empoli comincia a scaldarsi per la seconda volta nel corso di questa sessione di mercato dopo l’operazione Parisi. Lo scrive Sportitalia

LE ULTIME DI PEDULLA SUL MERCATO DELLA FIORENTINA