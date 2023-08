Copenhagen manda un messaggio alla Fiorentina per Grabara: “Devono avere il portafoglio gonfio per prenderlo”

La Fiorentina si prepara ad accogliere Mina, cerca un portiere e un profilo che piace molto è quello di Kamil Grabara. Un profilo retrodatato, visto le indiscrezioni provenienti già diversi mesi fa dalla Danimarca. Alla vigilia del preliminare di Champions League contro il Breidablik (vinto per i danesi per 6-3), ne ha così parlato il direttore sportivo del Copenhagen, Peter Christiansen: “I club che vengono a cercare i nostri giocatori – ha detto – devono avere il portafogli gonfio per portarli via di qui, e questo vale anche per Grabara”. Lo scrive Alfredo Pedullà.

