Amrabat e quelle parole dette ad un bambino che gli chiedeva di restare. Trattativa col Manchester avviata

Hanno destato tanta sorpresa le parole di Amrabat pubblicate dall’agenzia ANSA e pronunciate ieri dopo l’amichevole della Fiorentina contro il Grosseto: “Non so cosa farò, potrei anche restare”. Parole che, bisogna specificare, non sono state dette in un’intervista o a giornalisti presenti ma solo ad un piccolo tifoso viola che ha chiesto al centrocampista se restasse ancora a Firenze. Dunque parole di circostanza per non deludere un bambino speranzoso per la sua permanenza. In realtà Amrabat dovrebbe essere ceduto, la destinazione Manchester United è sempre più calda, le due società stanno trattando al fine di trovare la soluzione economica che accontenti entrambi i club. Si aspettano novità importanti questa settimana.

LE PAROLE DI JOE BARONE