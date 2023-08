Barone: “In Europa perchè rispettiamo le regole, Infantino seguito da 1 mese, i nostri acquisti segreti”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali viola, queste le sue parole:

“Ieri a Grosseto per la prima volta i tifosi viola sono stati al fianco della squadra. Sui tifosi al Viola Park ci vuole pazienza, stiamo lavorando per l’agibilità ogni giorno. Abbiamo due amichevoli al Viola Park, speriamo di avere l’agibilità per l’11 e 12 agosto al nostro mini stadio per le due amichevoli. Devo ringraziare la famiglia Commisso per l’investimento, è un misto europeo e un misto americano. Abbiamo attrezzature uniche in Italia come la vasca per il recupero, siamo contenti e lo sono anche i giocatori. Sembra un albergo a 5 stelle.

Il tema stadio è un tema delicato, vogliamo continuare a giocare al Franchi, abbiamo bisogno di uno stadio moderno, ci sono anche gli europei fra Italia e Turchia, ci auguriamo che Firenze sia una città scelta per gli europei, vogliamo giocare al Franchi durante i lavori, stiamo lavorando con il comune per l’inizio dei lavori. Ancora non sappiamo dove giocherà la Fiorentina durante i lavori, il comune ci sta lavorando

Abbiamo idee chiare sul giocatore che vogliamo prendere, il nome di Infantino non è mai uscito, ci abbiamo lavorato quasi 1 mese, è molto forte e promettente, abbiamo mandato Nico tante volte in Argentina, abbiamo uno scouting molto forte. Anche Parisi era un nostro obiettivo, siamo super convinti di quello che stiamo facendo. Non ci facciamo condizionare dai nomi di luglio e agosto. Abbiamo una squadra competitiva, il mercato è un periodo caldo, il mister ha bisogno di giocatori per il suo modo di giocare con il suo sistema di gioco

Non possiamo non parlare del Viola Park, è un investimento per la Fiorentina che resterà tra 100 anni, un presidente lascia alla città un bene molto importante, parlare solo del mercato e non di questa struttura non è nel nostro stile. La bellezza del Viola Park che abbiamo creato è equivalente alla bellezza della città

Giocare ancora in Conference per noi è una bellissima notizia, abbiamo sempre rispettato tutte le regole, siamo super contenti, la Fiorentina dal nostro arrivo ha sempre rispettato le regole, abbiamo pagato le imposte, gli altri hanno spalmato, questo è merito di Rocco. Tutti i dipendenti della Fiorentina hanno grande merito. Quest’anno abbiamo anche la Supercoppa, speriamo di andarci a giocare un’altra finale. Lo scorso anno non abbiamo portato a casa un trofeo, bellissimo vedere la Fiorentina in Europa con i suoi tanti tifosi. Adesso dobbiamo fare i risultati

A Praga c’era lo stadio piccolo, la Uefa è al lavoro per cercare stadi più grandi perchè in Conference ci sono tifoserie sempre più grandi. Voglio ringraziare tutti per gli abbonamenti, vi vogliamo vedere tutti al Franchi, per noi i tifosi sono il massimo, il nostro lavoro è quello di portare a casa i risultati”

