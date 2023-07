Pedullà: “Sutalo dà precedenza alla Fiorentina. Grabara da seguire. Per Nzola si va oltre i 10 milioni”

L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, in esclusiva sul canale Twitch di Passione Fiorentina ha dato gli ultimi aggiornamenti sui movimenti in entrata ed uscita della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

Situazione portiere. Christensen è il quarto della lista. Grabara è un nome spendibile e che dobbiamo seguire. Audero e Montipò sono stati proposti. Si cerca un portiere sostitutivo, nel senso che non dia noia a Terracciano ed in caso che possa superarlo. La Fiorentina ha bisogno di un salto di qualità esponenziale ed alzare l’asticella.

Amrabat? Avevamo scandito e raccontato la situazione: 25+ 5 per arrivare a 30 milioni è quello che vorrebbe fare il Manchester United. I club inglesi abbondano con i bonus e possono esagerare sfondando il muro dei 30 milioni avvicinandosi ai 35. La loro priorità è l’attaccante e quando si chiuderà Hojlund andranno sul centrocampista.

Situazione difesa. Murillo non l’ho mai considerato, un po’ come Livakovic e sono nomi che vengono fuori senza spiegazione. Il Napoli è andato sul difensore greco dello Stoccarda ed in una lista di 3 nomi Sutalo c’è ma non è nella prima posizione per la Fiorentina, occupa comunque una posizione importante. Per meno di 16/18 milioni non lo danno ed è il primo della lista del Lipsia in caso dovesse andare via Gvardiol ma Sutalo ha dato precedenza alla Fiorentina. Situazione da seguire e vedere in caso ci fosse un rilancio, ancora non l’ha fatto e probabilmente lo farà, ma lascio uno spiraglio in caso di sorpresa dell’ultima ora. Il difensore arriverà forte e non sono sicuro arriverà un solo centrale di difesa.

Centrocampo. Sondaggio della Fiorentina per Gino Infantino, ragazzo di 20 anni (classe 2003) che gioca nel Rosario Central, è un centrocampista. Probabilmente è un nome proposto. Per quanto riguarda Dominguez il Fenerbahce si è avvicinato molto alla richiesta di 13 milioni + 2 ma la Fiorentina ogni giorno che passa ha la convinzione di scollinare Ferragosto con Dominguez a Bologna. Lui ha ancora perplessità sulla possibilità di andare in Turchia nonostante gli abbiano offerto 3 milioni e non aspetteranno più di 2/3 giorni. Siamo fermi e prossima settimana avremo delle notizie sul suo futuro.

Nzola? La cifra che chiede lo Spezia è in doppia cifra: si va oltre i 10 milioni. Gli avranno già detto di aspettare perchè lui le offerte ce le ha come ad esempio dall’Arabia e qualche allenatore mi ha detto lo prenderei subito se non fosse per l’aspetto caratteriale ma Italiano lo conosce meglio degli altri. Sia Cabral che Jovic sono a rischio: la storia di Rebic con il Milan può chiamare lo stesso Jovic. Rebic va in Turchia ed io penso a Jovic perchè ha lo stesso tipo di mercato e fin qui l’ha respinto come il croato del Milan ma poi si è deciso. Il Galatasaray ha sondato Jovic ma saranno arrivate delle offerte anche dall’Arabia che il suo procuratore non ha preso in considerazione. Se a settembre a fine mercato ci fossero due attaccanti nuovi nella Fiorentina non mi sorprenderebbe. Per Cabral ci potrebbero essere squadre che possono offrire 15/16 milioni come dalla Premier League o dalla Turchia, dove sarebbe di primissima fascia, e poi c’è sempre la possibilità dell’Arabia.

Scamacca? Non ci sono novità sul fronte Roma. Lo vai a prendere con un prestito con diritto che poi diventa obbligo ma Mourinho ha ancora in testa il nome di Morata.

Zaniolo? Quando lo accostarono alla Fiorentina ho detto che era fantascienza. Visto che me lo chiedi adesso…dico soltanto che la Fiorentina ha fatto un tesoretto e lui vuole tornare in Italia, la Juve per prenderlo deve vendere Chiesa. Se lui volesse davvero tornare in Italia allora probabilmente aprirebbe ad altre situazioni al di fuori della Juventus.

BELTRAN NEL MIRINO DELLA VIOLA MA ANCORA IL RIVER NON CEDE