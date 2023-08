“La Fiorentina non ha ancora preso Grabara perchè prima vuole valutare tutte le altre opzioni”

Il giornalista de La Nazione, Riccardo Galli, ha parlato a Radio Bruno delle ultime sul mercato della Fiorentina, queste le sue parole:

“La mancata cessione di Castrovilli è certamente un rallentamento ma non uno stop a quelli che sono i piani della società sul mercato, dove prima c’era un incasso di 13 milioni adesso c’è uno zero. Si tratta anche di un brutto colpo per Castrovilli, dopo che ha vissuto un grave infortunio, tra tanti alti e bassi, adesso c’è questo. Il portiere? Io penso che la Fiorentina non stia affondando su Grabara perchè sta facendo valutazioni anche su altri portieri e magari adesso non è tutto a posto. Bisogna capire anche il budget che si ha a disposizione, comunque bisogna risolvere questo problema in tempi brevi”

LE PRIME PAROLE DI MINA DA GIOCATORE DELLA FIORENTINA