Mina promette: “Combatterò con tutto me stesso per dare alla Fiorentina la versione migliore di me”

Jerry Mina ha parlato attraverso i suoi profili social del trasferimento alla Fiorentina, oggi ufficiale, queste le sue parole:

Grazie Gesù per questo grande passo nella mia carriera. È un privilegio arrivare in questo storico Club, dove darò tutto me stesso affinché la Fiore continui ad essere grande. Sarà un piacere combattere ogni giorno al massimo livello affinché il club e il mio paese possano avere la mia versione migliore.

