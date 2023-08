La Fiorentina ha un grande problema nel fare gol, il Newcastle vince 2-0. Arthur il migliore. Quarta escluso

La Fiorentina esce sconfitta in Inghilterra per 2-0 dall’amichevole contro il Newcastle. La squadra di Vinceno Italiano, che ha schierato dal primo minuto il nuovo acquisto Arthur, ha subito un gol per tempo: il primo è arrivato al 38′ ed ha portato la firma di Almiron, il secondo invece lo ha messo a segno Isak all’82’, chiudendo così definitivamente la partita.Da segnalare anche gli ingressi al 46′ di Kayode, fresco vincitore dell’Europeo Under 19 con tanto di gol decisivo nella finale contro il Portogallo, e di Sabiri, che ha rilevato Brekalo verso la fine del match. Rimasto in panchina per tutta la gara Parisi, così come Infantino, arrivato alla Fiorentina nei giorni scorsi. Nessun minuto giocato pure per Quarta, Mandragora e Jovic